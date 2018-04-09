Российские футбольные хулиганы готовятся "устроить ад" для англичан на ЧМ-2018

18:39, 09 апреля 2018
Футбол
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Российские хулиганы обещают &quot;устроить ад&quot; английским болельщикам / Vkontakte

Об этом сообщает Express.

Журналисты пишут о десятках групп в социальной сети "Вконтакте", которые создают российские хулиганы. Там они сообщают о начале операции "Мундиаль". Фанаты готовятся к насилию на улицах России и готовы к тому, чтобы "начать ад" для британцев на время ЧМ-2018. "Без крови не обойдется", – уверяют они.

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Для того, чтобы организовать массовые нападения на англичан, российские хулиганы просят поддержки у аргентинских фанатов. Исторически между болельщиками сборных Англии и Аргентины существует вражда. По информации СМИ, хулиганы обеих стран уже провели между собой онлайн-конференции, чтобы создать союз на время ЧМ-2018. Более того, определенная группа российских фанатов отправилась в Аргентину для согласования деталей.

Из-за угрозы насилия английские фанаты отказываются от идеи поехать в Россию. По крайней мере, за последние месяцы количество желающих англичан поехать на ЧМ-2018 уменьшилось вдвое.

Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Теги: #ЧМ-2018#российские фанаты