Федерация футбола Марокко подтвердила проведение матча со сборной Украины

Поединок состоится 30 мая.

Федерация футбола Марокко на своем официальном сайте подтвердила спарринг против сборной Украины.

Поединок пройдет в Швейцарии 30 мая.

Информация о матче Украины и Марокко появилась на прошлой неделе, но официального подтверждения до сегодняшнего дня не было.

Известно также, что вторым соперником команды Андрея Шевченко на ближайшем сборе может стать сборная Албании, но здесь официальные источники пока молчат.

Сборная Марокко – участник чемпионата мира-2018. Команда Эрве Ренара сыграет в одной группе с Испанией, Португалией и Ираном.

Украинцы, в свою очередь, на мундиаль не пробились, заняв только третье место в своей отборочной группе.