"Карпаты" обыграли "Зирку" в матче с тремя удалениями

16:06, 09 апреля 2018
Футбол
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&quot;Карпаты&quot; обыграли &quot;Зирку&quot; / facebook.com/fckarpaty

Об этом сообщает официальный сайт турнира. 

На 23-й минуте игрок хозяев Гуцуляк после навеса Вербного ударом головой отправил мяч в ворота и открыл счет. На 50-й минуте счет стал равным после удара Билонога.

На 65-й минуте решающий гол провел Сергей Мякушко. После атаки "Карпат" левым флангом Швед покатил мяч вдоль ворот, и набежавший Мякушко отправил мяч в ворота.

Поединок оказался богатым на удаления - сразу трем игрокам были показаны красные карточки. При счете 1:1 на 54-й минуте получил вторую желтую Лобай ("Карпаты"), а через 4 минуты составы уравнялись после удаления Ованесяна ("Зирка"). Уже при счете 2:1 Иван Цюпа, получивший второе предупреждение, оставил "Зирку" вдевятером. 

"Карпаты" набрали 26 очков и теперь опережают "Зирку" на три пункта. 

Напомним, основная часть матчей 26-го тура УПЛ была сыграна в субботу.

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Теги: #УПЛ