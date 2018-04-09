"Карпаты" обыграли "Зирку" в матче с тремя удалениями

Решающий гол провел Сергей Мякушко.

Во Львове на стадионе "Украина" состоялся заключительный матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. "Карпаты" принимали "Зирку" и одержали победу со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На 23-й минуте игрок хозяев Гуцуляк после навеса Вербного ударом головой отправил мяч в ворота и открыл счет. На 50-й минуте счет стал равным после удара Билонога.

На 65-й минуте решающий гол провел Сергей Мякушко. После атаки "Карпат" левым флангом Швед покатил мяч вдоль ворот, и набежавший Мякушко отправил мяч в ворота.

Поединок оказался богатым на удаления - сразу трем игрокам были показаны красные карточки. При счете 1:1 на 54-й минуте получил вторую желтую Лобай ("Карпаты"), а через 4 минуты составы уравнялись после удаления Ованесяна ("Зирка"). Уже при счете 2:1 Иван Цюпа, получивший второе предупреждение, оставил "Зирку" вдевятером.

"Карпаты" набрали 26 очков и теперь опережают "Зирку" на три пункта.

Напомним, основная часть матчей 26-го тура УПЛ была сыграна в субботу.