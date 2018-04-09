Шевченко проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов

Церемония состоится в пятницу, 13 апреля.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поучаствует в жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Церемония состоится в пятницу, 13 апреля в Ньоне. Начало в 13:00 по киевскому времени. Шевченко поможет провести жеребьевку в качестве посла майского финала Лиги чемпионов в Киеве.

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Первые полуфинальные матчи пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая. Финал состоится 26 мая на НСК «Олимпийский».

Напомним, что ответные четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов состоятся на этой неделе. Во вторник сыграют пары "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" и "Рома" - "Барселона", а в среду - "Реал" - "Ювентус" и "Бавария" - Севилья".