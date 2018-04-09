Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Зирка": Премьер-лига, 26-й тур

13:57, 09 апреля 2018
Футбол
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ФК "Карпаты"

Команды являются соседями в турнирной таблице и имеют поровну очков - по 23. "Зирка" опережает львовян лишь по дополнительным показателям, занимая 9-е место. "Карпаты" - на 10-й строчке.

Матч "Карпаты" - "Зирка" начнется во Львове в 14.00.

ТВ-трансляция игры - на телеканале УНИАН.

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Теги: #УПЛ-2017/18