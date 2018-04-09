Онлайн-видеотрансляция "Карпаты" - "Зирка": Премьер-лига, 26-й тур

Во Львове проходит матч соседей по турнирной таблице Премьер-лиги.

Сегодня во Львове проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле кропивницкую "Зирку".

Команды являются соседями в турнирной таблице и имеют поровну очков - по 23. "Зирка" опережает львовян лишь по дополнительным показателям, занимая 9-е место. "Карпаты" - на 10-й строчке.

Матч "Карпаты" - "Зирка" начнется во Львове в 14.00.

ТВ-трансляция игры - на телеканале УНИАН.