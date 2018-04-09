Знаменитый тренер Капелло объявил о завершении карьеры

71-летний итальянец отметил, что теперь доволен ролью комментатора.

Известный футбольный тренер Фабио Капелло объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщает RAI Sport.

71-летний Фабио Капелло наиболее известен работой в клубах "Милан" (1987, 1991-1996, 1997-1998), "Реал" (1996-1997, 2006-2007), "Рома" (1999-2004), "Ювентус" (2004-2006).

В качестве тренера он 7 раз становился чемпионом Италии и 2 раза – чемпионом Испании.

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Также итальянский специалист возглавлял национальные команды Англии и России.

Последним местом его работы был китайский клуб «Цзянсу Сунин».

«Я набрался очень много опыта за время работы с клубами и национальными командами стран. Работа в «Цзянсу Сунин» – мой последний футбольный опыт, теперь я на пенсии. Сейчас я доволен своей ролью комментатора», - сообщил Капелло.

До этого, как сообщал УНИАН, Фабио Капелло рассматривался как один из кандидатов на пост тренера национальной сборной Италии.