Игрок "Шахтера" Тайсон перед матчем с "Динамо": у Цыганкова великое будущее

Полузащитник донецкого "Шахтера" рассказал о стиле игры киевского "Динамо".

Полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал о предстоящем матче с «Динамо», Викторе Цыганкове и Жуниоре Мораесе.

"У нашей команды немного другой стиль игры, чем у киевлян. «Динамо» индивидуально опекает игроков и у них есть исполнители, которые действительно сильны в этом компоненте. У «Динамо» по-прежнему много хороших игроков. Знаю, насколько они сильны в атаке.

Сходу могу выделить Виктора Цыганкова. Мне очень нравится этот игрок. Думаю, что впереди его ждет великое будущее. Это сильный полузащитник. А еще – дисциплинированный, интеллигентный и умный. Обладающий великолепной техникой и хорошим ударом. Цыганков – это тот игрок, за которым я стараюсь следить.

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Также могу сказать теплые слова в адрес Жуниора Мораеса. Но «Динамо» – это команда, которая в первую очередь сильна коллективом. Мы уважаем киевлян, но не боимся", - отметил Тайсон в интервью сайту Footboom.

Также лидер горняков прокомментировал слухи о предстоящем переходе в "Шахтер" нападающего "Динамо" Жуниора Мораеса.

"На самом деле я ничего не знаю о переходе Мораеса в «Шахтер». Больше переживаю за Факундо Феррейру и Бернарда, контракты которых истекают уже летом. Эти люди важны для нашей команды и коллектива. Мы уже привыкли друг к другу в ежедневной работе.

А о Мораесе и его дальнейшей карьере не вижу смысла говорить сейчас. Надеюсь, что он сделает правильный шаг и это пойдет ему во благо. Придет Жуниор в «Шахтер» или останется в «Динамо», надеюсь, что у него все будет хорошо, и он будет счастлив», – сказал Тайсон.

Напомним, что матч "Шахтера" и "Динамо" пройдет в субботу, 14 апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков.