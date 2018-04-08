Бывшая теща забросала Шовковского камнями и стреляла в него из пистолета (видео)

23:42, 08 апреля 2018
Футбол
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Шовковский чувствует себя отлично и готов продолжить карьеру / xsport.ua

По словам Шовковского, он приехал к дому своей бывшей супруги Ольги Аленовой, чтобы забрать дочку. Там его встретила бывшая теща, которая устроила недружественный прием - бросалась камнями и стреляла из пистолета. Сам Шовковский не пострадал.

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Теги: #Александр Шовковский