Бывшая теща забросала Шовковского камнями и стреляла в него из пистолета (видео)
23:42, 08 апреля 2018Футбол
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Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины продемонстрировал видео конфликта.
Александр Шовковский / xsport.ua
Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский пережил несколько неприятных минут.
По словам Шовковского, он приехал к дому своей бывшей супруги Ольги Аленовой, чтобы забрать дочку. Там его встретила бывшая теща, которая устроила недружественный прием - бросалась камнями и стреляла из пистолета. Сам Шовковский не пострадал.
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