Бывшая теща забросала Шовковского камнями и стреляла в него из пистолета (видео)

Экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины продемонстрировал видео конфликта.

Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский пережил несколько неприятных минут.

По словам Шовковского, он приехал к дому своей бывшей супруги Ольги Аленовой, чтобы забрать дочку. Там его встретила бывшая теща, которая устроила недружественный прием - бросалась камнями и стреляла из пистолета. Сам Шовковский не пострадал.