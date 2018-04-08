«Шахтер» победил «Динамо» в шуточном пасхальном яйцебое

23:16, 08 апреля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; выиграл &quot;пасхальный яйцебой&quot; у &quot;Динамо&quot; / facebook.com/fcshakhtar

Девушки-промоутеры в формах «Шахтера» и «Динамо» предлагали принять участие в турнире всем желающим, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Организаторы приготовили 500 яиц, которые были раскрашены в цвета донецкого и киевского клубов. Сражаться можно было за любой из них. В напряженной битве крашенок победу отпраздновали поклонники «оранжево-черных». Кроме того, болельщики могли приобрести билеты на предстоящее украинское «классико».

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 14 апреля на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона, онлайн на официальном сайте ФК "Шахтер" и с помощью мобильного приложения Shakhtar Tickets.

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Теги: #Шахтер - Динамо