«Шахтер» победил «Динамо» в шуточном пасхальном яйцебое

Организаторы приготовили 500 яиц, которые были раскрашены в цвета донецкого и киевского клубов.

В праздник Пасхи, 8 апреля, в харьковском парке имени Горького состоялся пасхальный яйцебой.

Девушки-промоутеры в формах «Шахтера» и «Динамо» предлагали принять участие в турнире всем желающим, сообщается на странице ФК "Шахтер" в Facebook.

Организаторы приготовили 500 яиц, которые были раскрашены в цвета донецкого и киевского клубов. Сражаться можно было за любой из них. В напряженной битве крашенок победу отпраздновали поклонники «оранжево-черных». Кроме того, болельщики могли приобрести билеты на предстоящее украинское «классико».

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 14 апреля на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах стадиона, онлайн на официальном сайте ФК "Шахтер" и с помощью мобильного приложения Shakhtar Tickets.