Роналду забил 650-й гол в карьере и принес "Реалу" ничью с "Атлетико"

19:42, 08 апреля 2018
Футбол
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Криштиану Роналду забил гол в мадридском дерби / REUTERS

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый тайм завершился нулями на табло - обе команды не добились успеха в атаке.

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На 53-й минуте счет открыл нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся после передачи Гарета Бэйла. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере.

Гости сравняли счёт спустя четыре минуты благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна.

«Атлетико», набрав 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» набрал 64 очка и находится на третьей строчке.

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Теги: #Реал#Криштиану Роналду#Атлетико Мадрид