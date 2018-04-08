Роналду забил 650-й гол в карьере и принес "Реалу" ничью с "Атлетико"
19:42, 08 апреля 2018Футбол
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В мадридском дерби "Реал" и "Атлетико" поделили очки.
Криштиану Роналду забил гол в мадридском дерби / REUTERS
В рамках 31-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось мадридское дерби - «Реал» против «Атлетико». Поединок завершился вничью со счетом 1:1, сообщает официальный сайт испанской Примеры.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый тайм завершился нулями на табло - обе команды не добились успеха в атаке.
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На 53-й минуте счет открыл нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся после передачи Гарета Бэйла. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере.
Гости сравняли счёт спустя четыре минуты благодаря точному удару французского нападающего Антуана Гризманна.
«Атлетико», набрав 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» набрал 64 очка и находится на третьей строчке.
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