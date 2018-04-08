Ярмоленко не сыграл за "Боруссию" в первом матче после травмы

Украинец остался в запасе в матче против "Штутгарта".

Украинский хавбек дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко впервые оказался в заявке своей команды на игру после полученной травмы в январе этого года.

Сегодня в домашнем матче дортмундцы принимали "Штутгарт" и победили - 3:0. Украинец на поле так и не вышел, весь матч просидев в запасе.

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Отметим, что в конце января Ярмоленко получил травму сухожилия, после чего в течение месяца носил специальный фиксирующий сапог, а с мячом начал тренироваться только в последних числах марта.

Андрей Ярмоленко был основным игроком "Боруссии" в первой части сезона. На его счету 24 матча, 6 голов и 6 голевых передач во всех турнирах.

Победа позволила "Боруссии" приблизиться на расстояние в одно очко к "Шальке", идущему на 2-м месте. В активе у "Боруссии" Д 51 очко после 29 туров.

Следующий матч команда Петера Штегера сыграет как раз против "Шальке" 15 апреля в 30-м туре немецкой Бундеслиги.