"Барселона" повторила испанский рекорд, проведя 38 матчей подряд без поражений

13:58, 08 апреля 2018
Футбол
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&quot;Барселона&quot; повторила давний рекорд чемпионата Испании / REUTERS

Таким образом, каталонский клуб повторил исторический рекорд чемпионата Испании по числу матчей без поражений подряд.

"Барселона" не проигрывает уже в 38 матчах кряду (7 матчей в концовке прошлого сезона плюс 31 матч в нынешнем).

Теперь "Барселона" делит рекорд с "Реал Сосьедад", который в 1979-1980 годах также провел 38 матчей подряд без поражений.

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Теги: #Барселона