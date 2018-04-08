"Барселона" повторила испанский рекорд, проведя 38 матчей подряд без поражений
13:58, 08 апреля 2018Футбол
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Каталонцы повторили достижение "Реал Сосьедад".
"Барселона" повторила давний рекорд чемпионата Испании / REUTERS
Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1 благодаря хет-трику Лионеля Месси.
Таким образом, каталонский клуб повторил исторический рекорд чемпионата Испании по числу матчей без поражений подряд.
"Барселона" не проигрывает уже в 38 матчах кряду (7 матчей в концовке прошлого сезона плюс 31 матч в нынешнем).
Теперь "Барселона" делит рекорд с "Реал Сосьедад", который в 1979-1980 годах также провел 38 матчей подряд без поражений.
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