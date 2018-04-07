"Ворскла" обыграла "Мариуполь" и закрепилась на 3-м месте в Премьер-лиге
21:32, 07 апреля 2018Футбол
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Матч завершился со счетом 1:0.
"Ворскла" обыграла "Мариуполь" в заключительном матче дня Премьер-лиги / UA-Football
В Полтаве завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" принимала "Мариуполь" и сумела одержать победу.
Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Единственній голевой момент в єтом матче произошел на 57-й минуте. После передачи Игоря Пердуты в штрафную, мяч оказался у Михаила Сергийчука, и тот в падении отправил мяч в ворота.
Таким образом, "Ворскла" набрала 41 балл и уже на 4 очка в борьбе за 3-4 места в турнирной таблице УПЛ опережает луганскую "Зарю" (37). В свою очередь, у "Мариуполя" 33 балла и команда делит 5-6 места с "Вересом" из Ровно.
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