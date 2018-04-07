"Ворскла" обыграла "Мариуполь" и закрепилась на 3-м месте в Премьер-лиге

Матч завершился со счетом 1:0.

В Полтаве завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" принимала "Мариуполь" и сумела одержать победу.

Игра завершилась со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственній голевой момент в єтом матче произошел на 57-й минуте. После передачи Игоря Пердуты в штрафную, мяч оказался у Михаила Сергийчука, и тот в падении отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Ворскла" набрала 41 балл и уже на 4 очка в борьбе за 3-4 места в турнирной таблице УПЛ опережает луганскую "Зарю" (37). В свою очередь, у "Мариуполя" 33 балла и команда делит 5-6 места с "Вересом" из Ровно.