"Сити" проиграл дерби Манчестера "Юнайтед" и не смог сегодня досрочно стать чемпионом Англии

Игра завершилась со счетом 2:3.

В Манчестере завершился центральный матч тура чемпионата Англии по футболу, где "Сити" принимал "Юнайтед" и уступил сопернику.

Матч завершился со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел при полном преимуществе "Сити" и завершился убедительной победой хозяев поля со счетом 2:0. На 25-й минуте гол забил Венсан Компани, а на 31-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество своей команды. Кроме того, хозяева поля не реализовали еще ряд моментов, упустив шанс вести с разницей в 3-4 гола.

После перерыва картина игры резко изменилась. На 53-55 минутах Поль Погба в течение полутора мину сделал дубль и сравнял счет. А на 69-й минуте победный гол в составе "красных" забил Крис Сиоллинг.

Таки образом, у "Сити" осталось 84 очка, в то время как у "Юнайтед" теперь 71 балл и разрыв между командами составляет 13 пунктов. Обеим командам осталось провести по 6 игр в рамках английской Премьер-лиги.