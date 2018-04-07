"Бавария" в шестой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии
19:42, 07 апреля 2018Футбол
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В решающем матче команда из Мюнхена разгромила "Аугсбург" в гостях со счетом 1:4.
"Бавария" в шестой раз подряд выиграла титул чемпиона Германии / Reuters
В Аугсбурге завершился матч чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Бавария" из Мюнхена обыграла "Аугсбург" и в шестой раз подряд стала чемпионом Германии.
Мач завершился со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.
В этом матче все пять голов забили футболисты "Баварии", правда один из них - в свои ворота.
Голы в ворота "Аугсбурга" забили Корентен Толиссо, (32-я минута), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87). Гол в свои ворота на счету Никлас Зюле.
За 5 туров до конца соревнований у "Баварии" 72 очка, а у основного преследователя "Шальке-04" на 19 очков меньше.
"Бавария" никому не уступает национальный титул чемпиона Германии с 2013 года.
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