"Бавария" в шестой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии

В решающем матче команда из Мюнхена разгромила "Аугсбург" в гостях со счетом 1:4.

В Аугсбурге завершился матч чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Бавария" из Мюнхена обыграла "Аугсбург" и в шестой раз подряд стала чемпионом Германии.

Мач завершился со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче все пять голов забили футболисты "Баварии", правда один из них - в свои ворота.

Голы в ворота "Аугсбурга" забили Корентен Толиссо, (32-я минута), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87). Гол в свои ворота на счету Никлас Зюле.

За 5 туров до конца соревнований у "Баварии" 72 очка, а у основного преследователя "Шальке-04" на 19 очков меньше.

"Бавария" никому не уступает национальный титул чемпиона Германии с 2013 года.