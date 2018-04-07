"Александрия" обыграла "Сталь" в матче Премьер-лиги

19:05, 07 апреля 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; обыграла &quot;Сталь&quot; в очередном матче Премьер-лиги / Football.ua

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в первой половине. На 14-й минуте Евгений Протасов открыл счет. А спустя 22 минуты, на 36-й, Василий Грицук реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Александрия" набрала 29 очков и укрепилась на 8-м месте в турнирной таблице. У "Стали" 22 балла и она делит последние 11-12 места в турнирной таблице с одесским "Черноморцем". 

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Теги: #Александрия#УПЛ-2017/18