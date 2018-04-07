"Александрия" обыграла "Сталь" в матче Премьер-лиги
19:05, 07 апреля 2018Футбол
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Игра завершилась со счетом 2:0.
"Александрия" обыграла "Сталь" в очередном матче Премьер-лиги / Football.ua
В Александрии завершился матч чемпионата Украины по футбол среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала "Сталь" из Каменского и обыграла соперника.
Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена в первой половине. На 14-й минуте Евгений Протасов открыл счет. А спустя 22 минуты, на 36-й, Василий Грицук реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, "Александрия" набрала 29 очков и укрепилась на 8-м месте в турнирной таблице. У "Стали" 22 балла и она делит последние 11-12 места в турнирной таблице с одесским "Черноморцем".
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