"Черноморец" обыграл "Олимпик" в матче Премьер-лиги

18:53, 07 апреля 2018
Футбол
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Гладкий забил два гола в матче &quot;Черноморца&quot; и &quot;Олимпика&quot; / chernomorets.odessa.ua

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Одесситы открыли счет на 33-й минуте, когда гол забил Александр Гладкий. А в концовке первого тайма команды обменялись точными ударами. На 42-й минуте Иван Сондей сравнял счет, а спустя минуту, на 43-й, Гладкий сделал дубль и вновы вывел свою  команду вперед.

Окончательно вопрос о победителе матча был снят на 82-й минуте, когда Иван Матяж нанес точный удар - 3:1.

Таким образом, "Черноморец" набрал 22 очка и догнал "Сталь" в борьбе за 11-12 места в турнирной таблице. "Олимпик" по-прежнему уверенно занимает 7-е место в турнирной таблице лиги - 32 очка.

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Теги: #Черноморец#УПЛ-2017/18