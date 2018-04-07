"Черноморец" обыграл "Олимпик" в матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 3:1.

В Одессе завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал донецкий "Олимпик" и сумел обыграть соперника.

Игра завершилась со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Одесситы открыли счет на 33-й минуте, когда гол забил Александр Гладкий. А в концовке первого тайма команды обменялись точными ударами. На 42-й минуте Иван Сондей сравнял счет, а спустя минуту, на 43-й, Гладкий сделал дубль и вновы вывел свою команду вперед.

Окончательно вопрос о победителе матча был снят на 82-й минуте, когда Иван Матяж нанес точный удар - 3:1.

Таким образом, "Черноморец" набрал 22 очка и догнал "Сталь" в борьбе за 11-12 места в турнирной таблице. "Олимпик" по-прежнему уверенно занимает 7-е место в турнирной таблице лиги - 32 очка.