Президент футбольного клуба отстранил 19 игроков команды

Футболисты лиссабонского "Спортинга" требовали от руководства поддержать команду в трудный момент, а не набрасываться на них с критикой.

После поражения от исанского "Атлетико" из Мадрида в Лиге Европы (0:2) президент португальского "Спортинга" из Лиссабона Бруну ди Карвалью раскритиковал игроков своей команды.

Это возмутило самих футболистов, которые выступили с коллективным заявлением, выразив недовольство словами президента и подчеркнув, что проблемы должны решаться внутри коллектива, сообщает Football.ua.

Под заявлением, которое на своей странице в Инстаграме опубликовал Руй Патрисиу, подписались Бруну Фернандеш, Даниэл Поденсе, Маркос Акунья, Бруно Сезар, Рафаэль Леон, Сейду Думбия, Вендел, Кристиано Пиччини, Фреди Монтеро, Виллиам Карвальо, Себастьян Коатес, Жоау Пальинья, Желсон Мартинш, Родриго Батталья, Фабиу Коэнтрау, Брайан Руис, Стефан Ристовски и Рубен Рибейру.

Читайте такжеВ четвертьфинале Лиги Европы сойдутся испанский "Атлетико" и португальский "Спортинг"В ответ ди Карвалью объявил на своей странице в Фейсбуке, что каждый, кто посмел "огрызнуться", немедленно отстранен от работы, и добавил: "Меня тошнит от этих разбалованных детишек, которые никого не уважают".

Издание O Jogo утверждает, что все вышеперечисленные игроки не сыграют в воскресенье против "Пасуш Феррейра", а их место в составе займут футболисты из резервной команды, которая располагается на 19-м из 20-ти мест в своем чемпионате.

Отстранения удалось избежать только нескольким игрокам первой команды: Ромену Салену, Луису Максимьяно, Андре Пинто, Жереми Матье, Лумору Анбеньену, Йосипу Мишичу и Басу Досту. Некоторые из них просто не пользуются социальными сетями.