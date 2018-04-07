"Шахтер" обыграл "Верес" в гостевом матче Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 0:2.

На "Арене-Львов" завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимал донецкий "Шахтер" и уступил сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в эпизодах, которые произоли в середине таймов. На 24-й минуте "горняки" провели молниеносную атаку, в ходе которой после длинной передачи от Фреда его партнер Тайсон вошел в штрафную ровенчан и пробил мимо вышедшего голкипера точно в сетку ворот.

А на 78-й минуте после навеса с углового защитники "Вереса" не сумели выбить мяч, а Давид Хочолава принял кожаный снаряд на линии вратарской и вторым касанием расстрелял ворота.

Таким образом, "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в Премьер-лиге, сохранил отрыв от киевского "Динамо" в 6 очков в турнирной таблице (63 против 57) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги.

Как сообщал УНИАН, в 27-м туре в Харькове состоится очный матч лидеров чемпионата "Шахтер" - "Динамо".