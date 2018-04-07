"Шахтер" обыграл "Верес" в гостевом матче Премьер-лиги

16:06, 07 апреля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; одержал седьмую победу подряд в Премьер-лиге / facebook.com/fcshakhtar

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в эпизодах, которые произоли в середине таймов. На 24-й минуте  "горняки" провели молниеносную атаку, в ходе которой после длинной передачи от Фреда его партнер Тайсон вошел в штрафную ровенчан и пробил мимо вышедшего голкипера точно в сетку ворот.

А на 78-й минуте после навеса с углового защитники "Вереса" не сумели выбить мяч, а Давид Хочолава принял кожаный снаряд на линии вратарской и вторым касанием расстрелял ворота.

Таким образом, "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в Премьер-лиге,  сохранил  отрыв от киевского "Динамо" в 6 очков в турнирной таблице (63 против 57) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги.

Как сообщал УНИАН, в 27-м туре в Харькове состоится очный матч лидеров чемпионата "Шахтер" - "Динамо".  

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Теги: #ФК Шахтер#Премьер-лига