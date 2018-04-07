ФК "Шахтер" разыграет на матч с "Динамо" пакет гостеприимства в который войдут места на скамейке запасных во время игры

Также победитель аукциона сможет провести два дня вместе с любимой командой.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) первый в Украине предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Пакет гостеприимства – это:

- просмотр игры на скамейке запасных рядом с «Шахтером»;

- проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (с 13 по 14 апреля);

- предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;

- фирменная именная футболка;

- другие преимущества.

Аукцион проводится на официальном сайте клуба. Пакет гостеприимства рассчитан на двоих. Ставки принимаются

- онлайн на shakhtar.com;

- по телефону 067 620 40 11.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 14 апреля. Начало игры на ОСК "Металлист" в 17.00