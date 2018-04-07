ФК "Шахтер" разыграет на матч с "Динамо" пакет гостеприимства в который войдут места на скамейке запасных во время игры

14:33, 07 апреля 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; приглашает болельщиков провести два дня вместе / shakhtar.com

Пакет гостеприимства – это:

- просмотр игры на скамейке запасных рядом с «Шахтером»;

- проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (с 13 по 14 апреля);

- предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;

- фирменная именная футболка;

- другие преимущества.

Аукцион проводится на официальном сайте клуба. Пакет гостеприимства рассчитан на двоих. Ставки принимаются 

- онлайн на shakhtar.com;

- по телефону 067 620 40 11.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове 14 апреля. Начало игры на ОСК "Металлист" в 17.00

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Теги: #Шахтер - Динамо