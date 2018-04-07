Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Олимпик": Премьер-лига, 26-й тур

В Одессе проходит матч середняка и аутсайдера турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Одессе проходит матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле донецкий "Олимпик".

В гости к аутсайдеру турнирной таблицы УПЛ "Черноморцу" (последнее 12-е место, 19 очков) приехал середняк лиги "Олимпик" (7-е место, 32 балла).

Одесситы ведут ожесточенную борьбу за право остаться в элитном дивизионе по итогам сезона со "Сталью" (Каменское, 22 балла), львовскими "Карпатами" и кропивницкой "Зиркой" (по 23).

С другой стороны, позиция донецкой команды выглядит прочной, но очки, в любом случае не помешают.

Матч "Черноморец" - "Олимпик" начнется в Одессе в 17.00.

ТВ-трансляция игры - на телеканале УНИАН.