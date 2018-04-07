Гендиректор "Шахтера" Палкин: Сейчас обсуждаем с Фонсекой новый контракт

11:23, 07 апреля 2018
Футбол
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Фонсека и Палкин обсуждают новый контракт / football24.ua

"Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт", – сказал Палкин в комментарии Футбол 24.

Напомним, соглашение португальского специалиста с "Шахтером" заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны итальянского "Наполи" и английского "Эвертона".

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер Фонсека