Гендиректор "Шахтера" Палкин: Сейчас обсуждаем с Фонсекой новый контракт
11:23, 07 апреля 2018Футбол
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Соглашение португальского специалиста с "Шахтером" заканчивается в конце сезона.
Фонсека и Палкин обсуждают новый контракт / football24.ua
Генеральный директор ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли Паулу Фонсека в донецком клубе.
"Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт", – сказал Палкин в комментарии Футбол 24.
Напомним, соглашение португальского специалиста с "Шахтером" заканчивается в конце сезона.
Ранее сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны итальянского "Наполи" и английского "Эвертона".
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