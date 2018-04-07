Гендиректор "Шахтера" Палкин: Сейчас обсуждаем с Фонсекой новый контракт

Соглашение португальского специалиста с "Шахтером" заканчивается в конце сезона.

Генеральный директор ФК "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин не дал четкого ответа на вопрос о том, останется ли Паулу Фонсека в донецком клубе.

"Предлагал ли Шахтер новый контракт Фонсеке и что он ответил? Мы сейчас обсуждаем новый контракт", – сказал Палкин в комментарии Футбол 24.

Напомним, соглашение португальского специалиста с "Шахтером" заканчивается в конце сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны итальянского "Наполи" и английского "Эвертона".