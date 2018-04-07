Директор "Шахтер-Сервис": обе команды любят скоростной, зрелищный футбол, газон должен соответствовать требованиям

Агрономическая служба ФК "Шахтер" обязательно воспользуется двухнедельной паузой, чтобы провести интенсивный период восстановления газона

В следующую субботу стадион ОСК «Металлист» примет главное дерби страны - матч "Шахтера" и "Динамо" в рамках чемпионата Украины.

Стадион пережил интенсивный мартовский период с матчами «Шахтера», «Металлиста-1925» и тренировками сборной Украины, сообщает телеканал Футбол 1/ Футбол2.

В Харьков уже пришла настоящая весна, и теплая погода способствует росту и восстановлению травы. Но даже в условиях мороза никаких нареканий на поле не было. До поединка «Шахтер» - «Динамо» еще есть достаточно времени, чтобы работники подготовили газон. Уже состоялись работы по подсеву травы и введению жидких удобрений. Поэтому можно не сомневаться: 14 апреля в Харькове будет идеальный «изумрудный ковер».

Генеральный директор компании «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько в эксклюзивном интервью рассказал о состоянии газона ОСК «Металлист»:

Читайте такжеМаркевич: матч Шахтер — Динамо в Харькове ключевой в борьбе за чемпионство- На данный момент идет постепенный, медленный, но верный процесс восстановления. Мы знаем требования нашего тренера и то, что обе команды любят скоростной, зрелищный футбол. Поэтому газон должен соответствовать требованиям.

На вопрос о том, что аауза между последним и ближайшим матчем составит две недели и хорошо ли это, Гунько тметил: "Эта пауза - очень кстати. Наша агрономическая служба обязательно воспользуется этой паузой, чтобы провести интенсивный период восстановления газона".

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" 14 апреля. Начало игры в 17.00.