Степаненко: победа над "Динамо" станет хорошей заявкой на чемпионство

Игрок "Шахтера" поделился своими эмоциями перед главным матчем весенней части чемпионата.

Ровно через неделю Харьков будет принимать главный матч весны в УПЛ – украинское класико донецкий "Шахтер" против киевского "Динамо". Поединок, который либо возродит интригу в чемпионате, либо убьет ее окончательно, определив действующих чемпиона и вице-чемпиона страны на те же позиции.

Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко накануне матча ответил на вопросы "Комсомольской правды".

Говоря о своем увлечении - коллекционирование футболок, игрок отметил: "У меня точно есть футболка Андрея Ярмоленко и Романа Зозули еще тех времен, когда он выступал за "Динамо".

А вспоминая о взаимоотношениях с Андреем Ярмоленко, заметил: " Это было, и это тоже опыт для меня. Нужно правильно выходить из таких ситуаций, становиться умнее. Я думаю, что со многими случаются эпизоды, которые не всегда приятно вспомнить, тем не менее, отрицательный опыт – это тоже опыт. Из ошибок сделаны выводы, и я стараюсь их не повторять. Я относился к этому с юмором. Это было сказано на эмоциях, сразу после игры. Я сейчас с Андреем нормально общаюсь, потом мы только посмеялись из-за этого, было весело".

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Вспоминая свою самую яркую игру против "Динамо" Степаненко сказал: "Это точно моя первая игра в составе "Шахтера". Мы играли еще на "Донбасс Арене", выиграли 4:1 и поэтому для меня игра была очень запоминающаяся, яркая. Я тогда только перешел в "Шахтер" и Луческу доверил мне место в составе в такой важной игре. Это было очень важно для меня".

Отмечая напряженную обстановку вокруг матчей, Степаненко зматил: "Накал же создается не только футболистами или тренерами, атмосфера перед матчем зависит и от СМИ, и от болельщиков. Все понимают, что это матч с особым статусом, и насколько он важен. В матчах между "Динамо" и "Шахтером" всегда есть интрига, на какой бы позиции в таблице команды не находились, и сколько бы очков разницы между нами не было. Это принципиальный соперник, и все настраиваются очень серьезно всегда. Может быть, это не всегда показывается, но на футбольном поле эмоции всегда через край. Тем не менее, Фонсека настраивает нас на то, что нужно играть так, чтобы все конфликты и вещи, которые не красят футбол, отошли в сторону, а чтобы люди наслаждались игрой".

А рассуждая о том, что победа "Шахтера" в этом матче гарантирует чемпионство, заметил: "Перед матчем с "Динамо" еще есть тур и он тоже важен, потому что в матче с "Вересом" нам тоже нужно брать три очка. И у Киева тоже хороший соперник, "Заря", которая может отобрать очки. Нужно сначала сыграть эти игры, а уже потом думать об очном матче. Конечно, что если мы подойдем с таким же отрывом к матчу с "Динамо" и сможем победить, то это будет хорошей заявкой на чемпионство. Хочется, чтобы соперник тоже давал играть в футбол, не закрывался на своей половине поля, как это было в предыдущих матчах. Надеюсь, будет хороший футбол, интересный для болельщиков. Хочется от "Динамо" атакующей игры, ведь это они в роли отстающего".

"Действительно мы в последние годы хорошо играем с "Динамо", и большинство матчей выигрываем. Возможно, у "Динамо" сейчас не лучшее время, с чем это связано, они должны разбираться внутри своего клуба и коллектива. Но сейчас я считаю, что "Шахтер" как клуб в плане менеджмента, организации, структуры клуба, команды посильнее. Это многие отмечают. Но когда две команды выходят на поле, это все выходит на второй план, и главное, что встречаются два классных коллектива, с хорошими футболистами, которые хотят добиваться результата. На футбольном поле не всегда бывает так, что команда, которая сильнее на бумаге, сильнее на поле. Есть очень много факторов, влияющих на игру. Потому что неправильно говорить, что мы обыгрываем "Динамо", потому что "Шахтер" просто в лучшей форме", -подытожил Степаненко.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 14 апреля в Харькове на ОСК "Металлист" Наачло игры в 17.00.