Федерация дворового футбола возобновила деятельность и проведет турнир "1 000 000 на стадионе"

Турнир состоится в День флага, 23 августа.

Всеукраинская национальная федерация дворового футбола приняла решение о возрождении своей деятельности.

ФДФУ подготовила Всеукраинский турнир по дворовому футболу "1 000 000 на стадионе", сообщил президент Федерации Илья Кива на перcональной странице в Facebook.

Первый этап турнира запланирован День Государственного Флага Украины и пройдет 23 августа 2018 года в Киеве. Этапы соревнований состоятся в городах Украины. Среди участников будет разыгран 1 млн. гривен призового фонда, которые пойдут на строительство стадиона для дворового футбола в населенном пункте (ммкрорайоне) команды-победителя турнира.

К участию в реализации проекта привлечены Федерация футбола Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство внутренних дел Украины и спонсорские организации.

"Дворовая среда всегда исполняла роль, отведенную ей в воспитании молодежи вообще и ярких футболистов, в частности. Возрождение дворового футбола повлияет на оздоровление дворовой среды, построенной на принципах самодеятельности, инициативности, удовлетворении от общения и совместной деятельности. А это необходимо не только футболу, но и всему нашему обществу", - говорится в заявлении ФДФУ.

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