Сабо: Если Шахтер обыграет Динамо в Харькове, то будет чемпионом

По мнению специалиста уровень молодежи "Динамо" растет и матч будет интересным.

Экс-главный тренер «Динамо» и cборной Украины Йожеф Сабо рассказал о своих ожиданиях от предстоящего в Харькове главного матча весны в УПЛ между «Шахтером» и «Динамо».

- Думаю, все решится 14-го числа в Харькове, когда встретятся "Шахтер" и "Динамо". Ситуация очень простая: если выиграет "Динамо", то чемпионская гонка продолжится и будет интересно. Если в Харькове выиграет "Шахтер" - тогда уже можно будет говорить, что "Шахтер" будет чемпионом, - отметил Сабо в комментарии Terrikon.com.

На вопрос о шансах у "Динамо", специалист отметил: "Всегда есть шансы. "Шахтер" сейчас приличная команда, это ведущая команда в Украине. А вот последняя игра в Мариуполе показала, что молодежь "Динамо" растет. Предугадать, какую тактику изберут в "Динамо" и что из этого получится - тяжело. Будем ждать".

Читайте такжеМаркевич: матч Шахтер — Динамо в Харькове ключевой в борьбе за чемпионствоА говоря о том, что для динамовской молодежи играть против опытных бразильцев - все равно, что сдавать определенный экзамен, заметил: "Дело в том, что для Мариуполя матч против "Динамо" тоже был экзаменом. Было столько нагнетаний, но Шапаренко вышел и перевернул все верх ногами. Конечно, у молодежи будет мандраж, но самое главное, чтобы они не перегорели. Молодежь у "Динамо" интересная, посмотрим, как у них получится. Ведь часто бывает так, что в 18-19 футболисты показывают хороший уровень, а потом куда-то пропадают. Игра должна быть интересной".

"Будет полный стадион - сто процентов. Уже продано больше десяти тысяч, а у нас только 6-е число. Еще есть 9 дней. Самое главное, чтобы судьи не делали ошибок, которые заводят футболистов обеих команд. Потом уже игра скатывается в мелкие фолы и становится неинтересной. А я жду интересный матч".

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Динамо» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно купить тут или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.