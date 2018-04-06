Новый президент УПЛ Гримм: Пока рано говорить о каком-то плане возвращения болельщиков на трибуны

В моем обращении к украинским болельщикам я бы хотел попросить их возвращаться на стадионы, - отметил швейцарский бизнесмен.

Новоизбранный президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм рассказал о своих первоочередных задачах на новом посту и обратился к украинским болельщикам.

По словам Гримма, в первую очередь он заинтересован в том, чтобы провести встречи с представителями клубов УПЛ. Одной из первоочередных задач Гримм поставил перед собой возвращение болельщиков на трибуны, сообщает SportArena.

«Это честь для меня, я очень счастлив. Перед нашей командой стоит большой вызов. Наша первоочередная задача — познакомиться с людьми, которые уже работают в Премьер-лиге, и провести как можно больше встреч с представителями клубов. Конечно, если и президенты этих клубов будут готовы к диалогу, я встречусь и с ними», — заявил швейцарец в интервью FootballHub.

«В моем обращении к украинским болельщикам я бы хотел попросить их возвращаться на стадионы. Хочу, чтобы они дали мне или членам моей команды знать, почему они от этого отказываются, и тогда мы попытаемся найти решение проблемы. Мы намерены хорошо проанализировать ситуацию, но пока еще слишком рано говорить о каком-то конкретном плане возвращения болельщиков на трибуны».

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«Если честно, я не знаю [почему Динамо и Заря воздержались и не отдали голос за Гримма]. Это одна из задач моей команды — убедить их [в правильности назначения]».

Томас сейчас занимает пост заместителя руководителя палаты по решению споров ФИФА, и, судя по всему, не намерен бросать эту работу и планирует совмещение. «Сообщал менеджменту ФИФА о своем желании балотироваться на пост президента УПЛ, и никаких критических комментариев от них не поступало».

Убежден на 100% Гримм и в том, что лучшей возможностью клубов для получения заработка является единый пул. «Возможность продавать медиаправа на коллективной основе — лучшая возможность клубов получать прибыль», - отметил функционер.

58-летний швейцарец сегодня был избран на пост нового президента украинской Премьер-лиги. На этом посту он сменил Владимира Генинсона, который занимал эту должность на протяжении двух лет и решил не выдвигать свой кандидатуру.