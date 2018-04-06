Итальянский "Интер" и луганская "Заря" согласовали трансфер голкипера Лунина
12:55, 06 апреля 2018Футбол
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Переход 19-летнего вратаря луганской «Зари» обойдется клубу из Милана в €6 миллионов
Андрей Лунин переходит в итальянский "Интер" / /zarya-lugansk.com
Голкипер луганской «Зари» Андрей Лунин вскоре подпишет контракт с итальянским «Интером» из Милана.
Объявление о подписании может появиться на следующей неделе, сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянские СМИ.
Читайте такжеГолкипер "Зари" Лунин готов принять предложение итальянского "Интера"Трансфер 19-летнего украинца обойдется клубу из Милана в сумму около €6 миллионов. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио уже провел переговоры. Ожидается, что на днях пройдут встречи между представителями клубов и игрока, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.
«Интер» планирует сразу отдать Лунина на один-два сезона в аренду в другой клуб Серии А для адаптации к чемпионату.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов купить Лунина за €10 миллионов.
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