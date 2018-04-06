Итальянский "Интер" и луганская "Заря" согласовали трансфер голкипера Лунина

12:55, 06 апреля 2018
Футбол
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Андрей Лунин / /zarya-lugansk.com

Объявление о подписании может появиться на следующей неделе, сообщает Sport.ua со ссылкой на итальянские СМИ.

Читайте такжеГолкипер "Зари" Лунин готов принять предложение итальянского "Интера"Трансфер 19-летнего украинца обойдется клубу из Милана в сумму около €6 миллионов. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио уже провел переговоры. Ожидается, что на днях пройдут встречи между представителями клубов и игрока, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

«Интер» планирует сразу отдать Лунина на один-два сезона в аренду в другой клуб Серии А для адаптации к чемпионату.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов купить Лунина за €10 миллионов.

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Теги: #Андрей Лунин#Лунин голкипер Заря