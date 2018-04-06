Гендиректор "Шахтера" подтвердил приезд Луческу в Украину

Сергей Палкин не раскрыл подробностей визита экс-тренера горняков в Украину.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что экс-наставник Горняков Мирча Луческу на днях приезжал в Украину, посетив офис компании СКМ, принадлежащей президенту Шахтера Ринату Ахметову.

Отвечая на вопрос журналиста FootballHub, генеральный директор дончан подтвердил информацию Sport Arena о приезде экс-тренера.

На днях сообщалось, что несмотря на действующий еще год контракт Луческу с турецкой федерацией футбола, Мирча может уже этим летом получить в "Шахтере" одну из должностей. «Да, Луческу приезжал», — сообщил Сергей Палкин в интервью FootballHub.

Луческу 12 лет находился на тренерском посту донецкой команды и выиграл с ней восемь чемпионских титулов, шесть раз взял Кубок Украины и добился триумфа в Кубке УЕФА в сезоне-2008/09.