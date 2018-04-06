УЕФА открыл дело против "Ромы" за символику "ДНР" на трибунах

Флаг «ДНР» был замечен во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.

Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА открыл производство против ФК «Рома» за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой «ДНР».

Об этом говорится в официальном письме, которое пришло из УЕФА, сообщил сайту ffu.ua президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Также в письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

Читайте такжеФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 игроков из "ДНР"

«Федерация футбола Украины благодарит УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, которые воюют против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма или дискриминации», — подчеркнул Андрей Павелко.

Обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018 года, ФФУ направила УЕФА 16 марта. 29 марта Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых «ДНР» и «ЛНР».