Марлос: противостоянию «Шахтера» и «Динамо» в Украине придается огромное значение

22:42, 05 апреля 2018
Футбол
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Марлос принес победу горнякам в Кубке Украины / shakhtar.com

От того Марлос еще более упорно играет в домашних матчах «Шахтера» на ОСК «Металлист», сообщает телеканал "Футбол".

В следующий раз сюда приедет ярый конкурент - киевское «Динамо», и Марлос очень надеется, что теплого приема гостям не видать.

Читайте такжеМаркевич: матч Шахтер — Динамо в Харькове ключевой в борьбе за чемпионство- На самом деле, для нас это будет обычная очередная игра, за победу в которой начисляются три очка. Конечно, противостоянию «Шахтера» и «Динамо» в Украине придается огромное значение. Этого противостояния все ждут с нетерпением. Сейчас мы в прекрасных кондициях, чтобы провести красивый матч, - отметил бразилец.

"Очень рад, что «Шахтер» проводит домашние матчи в Харькове. В этом городе я провел несколько лет, действительно люблю его. Знаю, что это чувство взаимно для меня от местных болельщиков. Здесь всегда прекрасная футбольная атмосфера", - добавил игрок.

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