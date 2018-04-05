Марлос: противостоянию «Шахтера» и «Динамо» в Украине придается огромное значение

Бразильский легионер "Шахтера" дал свою оценку предстоящей центральной игре весенней части чемпионата Украины.

Два сезона в Харькове не прошли даром: привыкнуть к городу успел Марлос, экс-игрок «Металлиста», ныне - футболист «Шахтера».

От того Марлос еще более упорно играет в домашних матчах «Шахтера» на ОСК «Металлист», сообщает телеканал "Футбол".

В следующий раз сюда приедет ярый конкурент - киевское «Динамо», и Марлос очень надеется, что теплого приема гостям не видать.

Читайте такжеМаркевич: матч Шахтер — Динамо в Харькове ключевой в борьбе за чемпионство- На самом деле, для нас это будет обычная очередная игра, за победу в которой начисляются три очка. Конечно, противостоянию «Шахтера» и «Динамо» в Украине придается огромное значение. Этого противостояния все ждут с нетерпением. Сейчас мы в прекрасных кондициях, чтобы провести красивый матч, - отметил бразилец.

"Очень рад, что «Шахтер» проводит домашние матчи в Харькове. В этом городе я провел несколько лет, действительно люблю его. Знаю, что это чувство взаимно для меня от местных болельщиков. Здесь всегда прекрасная футбольная атмосфера", - добавил игрок.