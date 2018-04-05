Защитник "Шахтера" Хочолава: в этом сезоне мы еще не обыгрывали Динамо в чемпионате

Донецкая команда готовится к матчу с двойной мотивацией.

Защитник Шахтера Давид Хочолава после сегодняшней тренировки поделился мнением об украинском классико с Динамо в разговоре с корреспондентом Football.ua.

"Не думаю, что в этом матче решится судьба золотых медалей. Но, уверен, если мы выиграем, то сделаем еще один большой шаг навстречу нашей цели – победе в Премьер-лиге. Динамо в этом сезоне мы еще не обыгрывали в чемпионате, поэтому готовимся к матчу с двойной мотивацией", - начал Давид.

На вопрос о том, как изменилась игра киевлян с момента вашей последней встречи и стало ли Динамо сильнее, заметил: "Зимой Динамо покинули несколько ведущих игроков, но у киевлян сейчас играет очень хорошая молодежь, которая здорово показывает себя. Они сделали ставку на своих воспитанников, и, судя по весенним матчам, молодые футболисты оправдывают надежды тренерского штаба. Добавлю, что и тактически Динамо сейчас действуют не так, как раньше".

Читайте такжеНа матч "Шахтер" - "Динамо" уже продано около 10 тысяч билетовА но вопрос о том, можно ли сказать, что сейчас только Динамо является достойным соперником для Шахтера в чемпионате, отметил: "Не соглашусь. Заря, например, тоже очень хорошая команда, против них сложно играть. Просто Шахтер всегда очень хорошо настраивается на своих противников. Мы стараемся с первых минут завладеть инициативой, забить как можно больше мячей. Пока у нас это получается".

Говоря о том, что в прошлом году отрыв от 2-го места был 13 очков и есть ли желание в этот раз сделать его больше, дважды обыграв Динамо, ответил: "Для Шахтера важно выиграть все оставшиеся матчи и завоевать очередное чемпионство. Будет у нас преимущество в одно очко, шесть или тринадцать – не имеет большого значения. Главное – в конце сезона держать в руках кубок Премьер-лиги".

Матч между Шахтером и Динамо пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля.