Женская сборная Украины по футболу обыграла Хорватию в матче отбора ЧМ-2019

20:24, 05 апреля 2018
Футбол
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Женская сборная Украины обыграла команду Хорватии в Задаре / ffu.ua

Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки забили все три гола в первом тайме. В середине тайма, на 25-й минуте, счет открыла игрок... сборной Хорватии  Матеа Босняк (автогол). А в концовке тайма, на 41 минуте и в добавленное арбитром время, 45+3, дублем отметилась Татьяна Козыренко.

Таким образом, на счету сборной Украины 7 очков после трех матчей (2 победы при 1 ничьей) и текущее 2-е место в турнирной таблице, вслед за командой Швеции (3 победы 9 очков).

В понедельник, 9 апреля, украинская команда проведет еще один гостевой матч со сборной Дании, в Виборге.

 

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Теги: #футбол#сборная Украины состав отбор ЧМ-2019