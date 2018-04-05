Женская сборная Украины по футболу обыграла Хорватию в матче отбора ЧМ-2019

Гостевая игра завершилась со счетом 0:3.

В Задаре (Хорватия) завершился матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу среди женских команд, в котором сборная Украины обыграла команду Хорватии.

Игра завершилась со счетом 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки забили все три гола в первом тайме. В середине тайма, на 25-й минуте, счет открыла игрок... сборной Хорватии Матеа Босняк (автогол). А в концовке тайма, на 41 минуте и в добавленное арбитром время, 45+3, дублем отметилась Татьяна Козыренко.

Таким образом, на счету сборной Украины 7 очков после трех матчей (2 победы при 1 ничьей) и текущее 2-е место в турнирной таблице, вслед за командой Швеции (3 победы 9 очков).

В понедельник, 9 апреля, украинская команда проведет еще один гостевой матч со сборной Дании, в Виборге.