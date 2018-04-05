Билеты на матчи ЧМ-2018 в России купили более 4 тысяч украинцев

В ФИФА не конкретизируют из каких именно регионов были куплены билеты.

Количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в Российской Федерации, увеличилось вдвое после второго этапа продажи билетов, до 4140 болельщиков.

"На данный момент 4 140 билетов были выделены украинским болельщикам", – сообщили Футбол 24 в пресс-службе ФИФА.

В начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов.

При этом в ФИФА снова не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли среди них заявки от жителей оккупированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой на Луганской областей.

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Второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 проходил с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года. 31 января завершился период так называемой продажи билетов путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля пропуски на матчи ЧМ-2018 реализовывались в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

18 апреля 2018-го стартует последний этап продажи билетов. У болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди (при условии их наличия).

Ранее официальный сайт ФИФА обнародовал информацию, что по состоянию на 3 апреля 2018 года продано более 1,7 миллиона билетов на ЧМ-2018.