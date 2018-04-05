Стадион "Аякса" будет носить имя легенды футбола Кройффа

"Амстердам Арена" будет переименована со следующего сезона.

Домашняя арена «Аякса» «Амстердам Арена» со следующего сезона будет названа в честь легендарного игрока Йохана Кройффа, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Кройфф выступал за «Аякс» с 1964-го по 1973-й и с 1981-го по 1983 год. После завершения карьеры также был тренером с 1986-го по 1988 год.

С командой Кройфф выиграл восемь чемпионский званий в Голландии, завоевал три Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Скончался Кройфф 24 марта 2016 года в возрасте 68 лет.