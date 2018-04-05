Форвард "Ливерпуля" Салах сможет сыграть в ответном матче с "Ман Сити", его травма несерьезная

Замена лидера "Ливерпуля" во вчерашней игре была мерой предосторожности.

Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах не имеет проблем со здоровьем после первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". В начале второго тайма египетский нападающий был заменен, но, похоже на то, что замена Салаха была мерой предосторожности.

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на египетский портал Yallakora.

По информации издания, футболист чувствовал незначительный дискомфорт и решил не рисковать перед матчем с "Эвертоном" в Премьер-лиге (7 апреля) и ответной игрой с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (10 апреля).

Напомним, вчера "Ливерпуль" убедительно победил "Манчестер Сити" со счетом 3:0. Испортил футбольный вечер инцидент с нападением болельщиков "Ливерпуля" на автобус "Сити" перед игрой.