Власти Великобритании отказали в выдаче виз российским правоохранителям перед матчем Лиги Европы в Лондоне

Российским полицейским отказали в поездке в Лондон.

Сотрудники российских правоохранительных органов не будут отвечать за безопасность российского футбольного клуба ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" (Лондон, Англия) - ЦСКА (Москва, Россия).

Власти Великобритании отказали в выдаче виз российским правоохранителям и в последний момент те не смогли выехать в Лондон следом за ЦСКА, сообщает "Советский спорт",

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По установившейся практике, сторона, принимающая матч, заблаговременно направляет приглашение делегации правоохранительных органов гостевой команды в случае если анализ рисков показывает необходимость привлечения к охране порядка зарубежных полицейских.

Британские власти проинформировали МВД России о том, что при проведении матча "Арсенал" – ЦСКА ими принято решение воздержаться от услуг российских полицейских. Официальную причину своего решения британская сторона не озвучила.

Как сообщал УНИАН, Британия отказалась вести совместное с Россией расследование дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен в начале марта в городе Солсбери на юге Великобритании.