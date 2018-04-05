"Боруссия" решила продать Ярмоленко этим летом

Дортмундцы устроят большую чистку состава в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Дортмундская «Боруссия», которая проводит неудачный сезон, летом может устроить чистку состава. Команду покинут 8 игроков, среди которых и украинец Андрей Ярмоленко, сообщает Bild.

В числе прочих из немецкой команды уйдут Джереми Толян, Нури Шахин, Гонсало Кастро, Александр Исаак и Эрик Дурм.

Читайте такжеЯрмоленко еще не оправился от травмы и пропустит следующий матч "Боруссии"

В текущем сезоне украинский легионер Андрей Ярмоленко провел 24 матча в составе "Боруссии", в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Из-за травмы сухожилия 28-летний хавбек последний раз выходил на поле 27 января и лишь недавно вернулся к тренировочному процессу.

"Боруссия" после 28 туров Бундеслиги занимает 3-е место, отставая от лидера - "Баварии" - на 21 очко. В последнем туре "Бавария" поиздевалась над дортмундцами, обыграв принципиального соперника со счетом 6:0.