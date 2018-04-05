Гвардиола о разгроме в игре с "Ливерпулем": с этим тяжело смириться, но есть вторая игра

Наставник "Манчестер Сити" прокомментировал поражение - 0:3 - его команды в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении от «Ливерпуля» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово начали матч, но затем "Ливерпуль" забил нам гол. Мы продолжили играть и пропустили еще два гола. С этим тяжело смириться. Соперник были лучше нас всего 10-15 минут в первом тайме. Во втором тайме мы старались как могли, но не забили. Что касается первых двух голов, то игру контролировали мы, а забили они. Я не собираюсь жаловаться. Никто не верит в то, что мы пройдем в полуфинал, но есть еще ответный матч", - сказал Гвардиола, которого цитирует BBC.

"С поражением нужно смириться. Теперь у нас домашний матч с «МЮ», а потом ответная игра с «Ливерпулем». Посмотрим. Никто не знает, как все сложится, но мы верим в лучшее", - отметил главный тренер "Манчестер Сити".

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" - 3:0 - и имеет большие шансы на выход в четверку полуфиналистов.

Финал Лиги чемпионов сезона-2017/19 пройдет в Киеве 26 мая.