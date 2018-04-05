WADA оставило в силе дисквалификацию капитана "Шахтера" Срны на 17 месяцев из-за допинга

Игрок сможет вернуться на поле в августе этого года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило оставить в силе решение Национального антидопингового центра Украины по дисквалификации капитана "Шахтера" Дарио Срны на 17 месяцев за употребление допинга.

Об этом сообщила пресс-служба WADA в комментарии сайту "Футбол 24".

"WADA решило не апеллировать по этому делу, – ответили во Всемирном антидопинговом агентстве на запрос СМИ. – Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции".

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На это решение украинской инстанции могла быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария), но WADA отметило, что таким правом не воспользовалось.

Напомним, капитан "Шахтера" Дарио Срна был дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром на 17 месяцев. Срок дисквалификации начался с даты взятия пробы – 22 марта 2017 года.

Соответственно, Дарио Срна сможет вернуться на поле 22 августа 2018 года, а к тренировкам с командой – за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.