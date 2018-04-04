На матч "Шахтер" - "Динамо" уже продано около 10 тысяч билетов

Центральная игра весенней части УПЛ состоится 14 апреля.

Начальник отдела продаж ФК «Шахтер» Александр Мурадов рассказал об интересе публики к поединку «Шахтер»-«Динамо»:

- В кассах и в наших остальных каналах продажи мы видим значительный рост: на сегодняшний день продано больше 10-ти тысяч билетов. На этот матч мы ожидаем полный стадион, - отметил Мурадов в интервью телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2».

Также Александр рассказал об акциях, приуроченных к грядущему поединку:

- Самая главная акция направлена в поддержку детского футбола в Харькове: каждый человек, который купит билет на футбол, сделает свой взнос в развитие детского футбола. С каждого проданного билета пять гривен пойдет на покупку мячей для детей, которые занимаются футболом в Харькове.

Для каждой группы болельщиков у нас есть свои предложения. Для детей и их родителей есть отдельный сектор с игровой площадкой. Для студентов - специальные промопредложения и скидки. Для каждой группы болельщиков у нас есть что-то интересное.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" 14 апреля. Начало игры - в 17.00.