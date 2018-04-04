Маркевич: матч Шахтер — Динамо в Харькове ключевой в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер сборной Украины прокомментировал ключевой матч весенней части чемпионата Украины.

Экс-главный тренер сборной Украины, харьковского "Металлиста" и "Днепра", а ныне Глава комитета национальных сборных Украины ФФУ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего матча между Шахтером и Динамо в разговоре с Football.ua.

"Матч в Харькове, действительно, ключевой в борьбе за чемпионство. Здесь все очевидно: если Шахтер выиграет, то шанс стать чемпионом будет существенно выше. Если ничья — у Динамо будет возможность продолжить борьбу за чемпионство", - начал Маркевич.

"Посмотрим на вещи объективно: Шахтер сильнее, не о чем даже говорить. Но футбол — такое дело, не всегда объективно сильная команда побеждает", - оценил шансы команд бывший тренер.

Читайте такжеЗнаменитый защитник "Динамо" Решко: бразильцы "Шахтера" играют на поле, а динамовцы - работают

Говоря о том, что ФК "Шахтер" каждые пять гривен с продажи билетов направит на приобретение мячей для харьковских детей, и как специалист относится к такой акции, поможет ли это привлечь дополнительную аудиторию на трибуны, отметил: "Позитивно, конечно. А насчет аудитории сложно говорить — в Харькове я давно не был и вообще на домашних играх "Шахтера" там бывать еще не доводилось. В городе все надеются на реанимацию своей команды. Что когда-то она возродится и будет команда такого же уровня, как и четыре года назад. Там была топ-команда европейского уровня. Конечно, болельщики придут посмотреть футбол, как ходят на Лигу чемпионов. А здесь центральный матч тура. Думаю, что будет полный стадион".

А говоря об экс-голкипере "Днепра" а ныне вратаре "Динамо" Денисе Бойко, заметил: "Человек выпал на два года. Для вратаря это много. Не совсем ровно он играет. В "Днепре" он выступал уверенно. Он помог нам выйти и в финал Лиги Европы. Просто человек попал не в свою команду — я имею в виду "Бешикташ". Можно сказать, что он выручает "Динамо", но играет все-таки неровно. Если он будет играть постоянно, то быстро наберет свою форму".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Динамо" пройдет на ОСК Металлист в Харькове 14 апреля.