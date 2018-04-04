"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Барселона" - "Рому" в матчах Лиги чемпионов

Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0.

В Ливерпуле (Англия) и Барселоне (Испания) завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых хозяева одержали крупные победы.

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:0, а "Барселона" крупно победила "Рому" - 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче двух английских команд все решилось в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Мохаммед Салах, на 21-й Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил претимущество своей команды, а на 31 -й - Садио Мане довел счет до крупного.

В то же время, в Барселоне голы забивали Де Росии, Манолас, Пике и Луис Суарес в составе хозяев поля и Эдин Джеко - у гостей.

Ответные матчи в этих парах состоятся в Манчестере и Риме 10 апреля.