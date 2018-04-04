"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Барселона" - "Рому" в матчах Лиги чемпионов
23:49, 04 апреля 2018Футбол
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Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0.
"Барселона" разгромила "Рому" в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Ливерпуле (Англия) и Барселоне (Испания) завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых хозяева одержали крупные победы.
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:0, а "Барселона" крупно победила "Рому" - 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.
В матче двух английских команд все решилось в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Мохаммед Салах, на 21-й Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил претимущество своей команды, а на 31 -й - Садио Мане довел счет до крупного.
В то же время, в Барселоне голы забивали Де Росии, Манолас, Пике и Луис Суарес в составе хозяев поля и Эдин Джеко - у гостей.
Ответные матчи в этих парах состоятся в Манчестере и Риме 10 апреля.
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