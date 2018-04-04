Ярмоленко еще не оправился от травмы и пропустит следующий матч "Боруссии"

16:42, 04 апреля 2018
Футбол
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Ярмоленко еще не готов выйти на поле в матче чемпионата Германии / Isport

Об этом заявил главный тренер "шмелей" Петер Штегер в интервью немецким СМИ, сообщает Isport.

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Напомним, что в конце января украинец получил травму сухожилия и с тех пор на поле не выходил. В конце марта Андрей вернулся к тренировкам, однако вернуть форму ему пока так и не удалось.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 24 матча за дортмундский клуб, где забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи. 

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Теги: #Ярмоленко Боруссия#Ярмоленко пропустил тренировку