Комитет ФФУ наказал виновных в техническом поражении сборной Украины U-17

15:08, 04 апреля 2018
Футбол
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&quot;Мариуполь&quot; и &quot;Динамо&quot; могут сыграть первый матч в Киеве по воле ФФУ / UA-Football

Комитет рекомендовал администрации ФФУ не прекращать сотрудничество с главным тренером команды U-17 Олегом Кузнецовым, а объявить ему выговор за ненадлежащий уровень контроля за действиями подчиненных в тренерском штабе. Также комитет поручил Олегу Кузнецову сформировать новый тренерский штаб, возложив на него полную ответственность за все функциональные обязанности подчиненных.

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Как сообщил сайт "Динамомания", комитет федерации футбола принял решение выплатить игрокам сборной U-17 полную премию, полагающуюся за выход на Евро-2018.

Напомним, УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче со сборной Сербии в отборе, так как за нашу команду сыграли два игрока, получивших дисквалификации. Из-за этого украинская команда потеряла возможность выступить в финальной части Евро.

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Теги: #ФФУ#сборная Украины U-17