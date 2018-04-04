Комитет ФФУ наказал виновных в техническом поражении сборной Украины U-17

Функционеры поручили старшему тренеру команды Олегу Кузнецову сформировать новый штат помощников.

Комитет национальных сборных команд ФФУ под руководством Мирона Маркевича принял решение относительно инцидента со сборной Украины U-17 в квалификации Евро-2018. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Комитет рекомендовал администрации ФФУ не прекращать сотрудничество с главным тренером команды U-17 Олегом Кузнецовым, а объявить ему выговор за ненадлежащий уровень контроля за действиями подчиненных в тренерском штабе. Также комитет поручил Олегу Кузнецову сформировать новый тренерский штаб, возложив на него полную ответственность за все функциональные обязанности подчиненных.

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Как сообщил сайт "Динамомания", комитет федерации футбола принял решение выплатить игрокам сборной U-17 полную премию, полагающуюся за выход на Евро-2018.

Напомним, УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче со сборной Сербии в отборе, так как за нашу команду сыграли два игрока, получивших дисквалификации. Из-за этого украинская команда потеряла возможность выступить в финальной части Евро.