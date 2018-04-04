Знаменитый защитник "Динамо" Решко: бразильцы "Шахтера" играют на поле, а динамовцы - работают

Стефан Решко дал свой прогноз на центральную игру весенней части чемпионата Украины.

Знаменитый в прошлом игрок киевского "Динамо", бронзовый призер Олимпиады Монреаль-1976, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года и 4-кратный чемпион СССР Стефан Решко дал прогноз УНИАН на матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

По мнению Решко, "Шахтер" подходит к данному противостоянию в статусе явного фаворита.

На вопрос, что он ждет от противостояния двух ведущих команд Украины, Стефан Михайлович отметил: "Жду, прежде всего,,хорошего футбола - дружелюбного. К сожалению, далеко не всегда матчи этих двух команд проходят в чисто спортивной борьбе, зачастую они переходили грани. Надеюсь, в этот раз такого не случится. Должны показать своё мастерство бразильцы из "Шахтера". Ну а для "Динамо" это экзамен. "Шахтер" сейчас намного более стабильный, мастерства у донецкой команды побольше, команда на ходу.

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Сравнивая команды по линиям - какие сейчас наиболее уязвимые и самые сильные стороны соперников, Решко отметил: "Шахтер" славится своей атакой - мощной, быстрой. Также контратаки очень сильные у горняков. Похуже обстоят дела в обороне, нередко допускает промахи Пятов. Но, в целом, команда стабильная. А вот у "Динамо" проблемы – нет средней лини, некому вести игру, с пасом проблемы. Скажу так: если бразильцы "Шахтера" играют, то "Динамо" работает. Скоростных качеств, динамики у "Динамо" нет, изредка появляются проблески, но этого мало.. К тому же Бойко делает глупости, постоянно убегает куда-то "в командировку".. Нет ствбильности, от того голы тяжело даются "Динамо" практически всегда".

А на вопрос о том, за счет чего «Динамо» может выиграть матч, заметил: "За счет запредельной мобилизации и скоростных качеств. Плюс, надо чтобы "Шахтер" сыграл не в свою игру. Ведь в футболе как - команда играет так, как позволяет соперник. Как позволит "Шахтер"? Сейчас "Шахтер" на ходу и признаков для какого-нибудь резкого сбоя пока не видно".

А говоря о личном прогнозе на матч, Решко заметил: "Боюсь за результат… Есткественно, как динамовец боюсь, говорю со стороны "Динамо". Если будет ничья, такая, боевая ничья, будет уже хорошо. Но, повторюсь, предпочтение на стороне «Шахтера».

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" "Динамо" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в субботу, 14 апреля. Начало игры - в 17.00. Билеты на игру уже продаются в кассах стадиона и на официальном сайте ФК "Шахтер", а в мобильном приложении ФК "Шахтер" их можно приобрести со скидкой в 20 процентов.