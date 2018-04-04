Ибрагимович о голе Роналду: пусть попробует забить так же с 40 метров
14:12, 04 апреля 2018Футбол
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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал супергол форварда "Реала" Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса".
Златан Ибрагимович / prosport.ro
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал гол форварда «Реала» Криштиану Роналду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (3:0).
«Это был хороший гол. Но ему надо попробовать забить с 40 метров», – сказал Ибрагимович.
Напомним, форвард "Реала" Криштиану Роналду забил потрясающий гол "ножницами" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Как сообщал УНИАН, ФИФА может запретить Ибрагимовичу играть на чемпионате мира в России.
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