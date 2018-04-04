Ибрагимович о голе Роналду: пусть попробует забить так же с 40 метров

14:12, 04 апреля 2018
Футбол
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Златан Ибрагимович / prosport.ro

«Это был хороший гол. Но ему надо попробовать забить с 40 метров», – сказал Ибрагимович.

Напомним, форвард "Реала" Криштиану Роналду забил потрясающий гол "ножницами" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Как сообщал УНИАН, ФИФА может запретить Ибрагимовичу играть на чемпионате мира в России.

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Теги: #Криштиану Роналду#Златан Ибрагимович