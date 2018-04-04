Тренер "Баварии" Хайнкес побил рекорд по количеству побед подряд в Лиге чемпионов
13:49, 04 апреля 2018Футбол
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В первом матче 1/4 финала турнира "Бавария" на выезде одолела "Севилью".
Юпп Хайнкес / Bild
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед подряд.
В первом матче 1/4 финала турнира его команда на выезде обыграла «Севилью» (2:1). Немецкий коуч возглавил мюнхенцев по ходу сезона, и сумел одержать 6 побед в Лиге чемпионов. До этого Юпп был главным тренером «Баварии» в сезоне 2012/2013, когда немецкая команда выиграла этот турнир, завершив его победной серией из пяти матчей.
Напомним, что по окончанию сезона Хайнкес, скорее всего, покинет свой пост.
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