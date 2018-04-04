Болельщики "Ювентуса" устроили овацию Роналду после его невероятного гола в Лиге чемпионов (видео)

Дубль Криштиану Роналду и разгромная победа "Реала" фактически лишили "Юве" шансов на выход в полуфинал.

Болельщики туринского "Ювентуса" устроили овацию форварду "Реала" Криштиану Роналду после его фантастического гола "ножницами" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, который состоялся вчера в Турине.

Гол получился настолько красивым, что произвел впечатление на поклонников туринского клуба, которые аплодировали португальскому форварду, несмотря на разочарование.

جماهير يوفنتوس تصفق للاسطورة كريستيانو بعد هدفه الخرافي .. pic.twitter.com/P9PWuC5uw6 — أ. محمد سهيل #RM12🇰🇼 (@official_suheil) 3 квітня 2018 р.

Отметим, что это был второй гол Роналду в этом поединке. Как сообщал УНИАН, "Реал" одержал более чем убедительную победу в первом четвертьфинальном поединке против "Ювентуса" - 3:0.