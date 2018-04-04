Болельщики "Ювентуса" устроили овацию Роналду после его невероятного гола в Лиге чемпионов (видео)

13:29, 04 апреля 2018
Футбол
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Болельщики &quot;Ювентса&quot; устроили овацию Криштиану Роналду / REUTERS

  

Гол получился настолько красивым, что произвел впечатление на поклонников туринского клуба, которые аплодировали португальскому форварду, несмотря на разочарование. 

Отметим, что это был второй гол Роналду в этом поединке. Как сообщал УНИАН, "Реал" одержал более чем убедительную победу в первом четвертьфинальном поединке против "Ювентуса" - 3:0. 

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду