Болельщики "Ювентуса" устроили овацию Роналду после его невероятного гола в Лиге чемпионов (видео)
13:29, 04 апреля 2018Футбол
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Дубль Криштиану Роналду и разгромная победа "Реала" фактически лишили "Юве" шансов на выход в полуфинал.
Болельщики "Ювентуса" устроили овацию Криштиану Роналду / REUTERS
Болельщики туринского "Ювентуса" устроили овацию форварду "Реала" Криштиану Роналду после его фантастического гола "ножницами" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, который состоялся вчера в Турине.
Гол получился настолько красивым, что произвел впечатление на поклонников туринского клуба, которые аплодировали португальскому форварду, несмотря на разочарование.
جماهير يوفنتوس تصفق للاسطورة كريستيانو بعد هدفه الخرافي .. pic.twitter.com/P9PWuC5uw6— أ. محمد سهيل #RM12🇰🇼 (@official_suheil) 3 квітня 2018 р.
Отметим, что это был второй гол Роналду в этом поединке. Как сообщал УНИАН, "Реал" одержал более чем убедительную победу в первом четвертьфинальном поединке против "Ювентуса" - 3:0.
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