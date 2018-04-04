ФИФА может запретить Ибрагимовичу играть на чемпионате мира в России

12:16, 04 апреля 2018
Футбол
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twitter.com/FOXDeportes

В регламенте ФИФА четко прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.

Напомним, что Златан завершил выступление в национальной команде после чемпионата Европы-2016, но позже изъявил желание вернуться ради чемпионата мира.

Отметим, что на прошлых выходных Ибрагимович удачно дебютировал в МЛС, поразив ворота соперника ударом с центра поля.

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Теги: #Златан Ибрагимович