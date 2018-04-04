ФИФА может запретить Ибрагимовичу играть на чемпионате мира в России

Причиной такого решения является соглашение шведа с букмекерской конторой.

Легенда шведского футбола, форвард «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович может не сыграть на чемпионате мира в России. По информации шведской газеты Aftonbladet, ФИФА может запретить нападающему выступать на турнире из-за его контракта с букмекерской конторой.

В регламенте ФИФА четко прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.

Напомним, что Златан завершил выступление в национальной команде после чемпионата Европы-2016, но позже изъявил желание вернуться ради чемпионата мира.

Отметим, что на прошлых выходных Ибрагимович удачно дебютировал в МЛС, поразив ворота соперника ударом с центра поля.